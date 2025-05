Wer zur Hölle ist dieser KultKarl? Wie ein Bot Sie durchs Kulturhauptstadt-Programm leitet

Haben Sie Fragen zu Veranstaltungen in der Kulturhauptstadt Chemnitz? Unser neuer Programmführer kennt die Antwort.

Chemnitz. Karl Marx war nie in Chemnitz. Aber er hatte ein bisschen Ahnung von Kultur und den Bedingungen, unter denen sie gedeiht - im Spannungsfeld zwischen menschlicher Kreativität und ökonomischen Zwängen. 143 Jahre nach Marx gibt es in der Stadt, die bis 1990 seinen Namen trug, einen digitalen Wiedergänger, die sich auch auf Kultur versteht: KultKarl.

KultKarl ist der erste von der "Freien Presse" entwickelte KI-Bot, also ein auf künstlicher Intelligenz beruhender, sprechender Automat. Seine Aufgabe: Nutzerinneren und Nutzer bestmöglich mit dem Programm der Kulturhauptstadt Chemnitz vertraut zu machen. In den vergangenen Wochen ist KultKarl dazu mit öffentlich verfügbaren Terminen und Angeboten rund um die Kulturhauptstadt gefüttert worden. Jetzt steht er bereit für die öffentliche Testphase.

Wann finden Exkursionen statt? Wo kann ich tanzen? Was ist für Familien geeignet? Fragen wie diese soll KultKarl zuverlässig beantworten und das Kulturhauptstadtprogramm quasi im Dialogmodus zugänglich machen. Denn KultKarl funktioniert wie ein ganz normaler Chat: Frage eingeben, Antwort bekommen, nächste Frage eingeben usw. Zur ersten Orientierung steht überdies eine Reihe von Standardfragen bereit, auf die KultKarl Antwort weiß. Gut möglich, dass er es hier und da in Marx'scher Manier tut … freundlich im Ton, direkt in der Sache und im Sound von Kultur, Kapital und Klassenkampf.

Wie im echten Leben gilt auch für Künstliche Intelligenz: Nichts ist perfekt. Deshalb dient die Testphase dazu, ein besseres Verständnis für Fragen des Publikums zu bekommen, um KultKarl mit weiterem Wissen zu füttern bzw. etwaige Fehler zu beseitigen. Ist das der Fall, tritt KultKarl ganz offiziell seinen Dienst in der digitalen Domäne an.

Fragen Sie KultKarl, unterhalten Sie sich, fordern Sie ihn heraus. Aber bitte in Maßen. Andernfalls könnte er antworten wie ein echter Marxist: "Ich verweigere für heute die weitere Ausbeutung meiner Lebenszeit."