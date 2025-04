Werke von Wilhelm Friedemann Bach erklingen in Chemnitzer Kreuzkirche

Im Gotteshaus wird Musik von einem Komponisten präsentiert, der auch als Hallenser Bach bezeichnet wird.

Chemnitz.

In der Kreuzkirche beginnt am 27. März um 19 Uhr ein Konzert, welches das Schaffen von Wilhelm Friedemann Bach in den Fokus rückt. Er wird auch „Hallenser Bach“ genannt, weil er viele Jahre als Musikdirektor und Organist in Halle wirkte. Als eines der Werke des Konzertabends hat Konzertmeister Hartmut Schill, auch musikalischer Leiter, die Suite in g-Moll ausgewählt, die eine Nummer aus dem Bach-Werke-Verzeichnis trägt, weil sie lange Johann Sebastian Bach zugeordnet wurde. Es erklingen zudem drei Sinfonien sowie ein Flötenkonzert, bei dem die Soloflötistin der Robert-Schumann-Philharmonie, Heewon Han, solistisch zu erleben ist. Tickets für das Konzert gibt es auch im Internet. (reu)