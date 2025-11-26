Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Werkzeug für mehrere tausend Euro aus Baustelle in Chemnitz geklaut

In Chemnitz wurde in einen Baucontainer eingebrochen.
In Chemnitz wurde in einen Baucontainer eingebrochen. Bild: David Rötzschke/Symbolfoto
In Chemnitz wurde in einen Baucontainer eingebrochen.
In Chemnitz wurde in einen Baucontainer eingebrochen. Bild: David Rötzschke/Symbolfoto
Chemnitz
Werkzeug für mehrere tausend Euro aus Baustelle in Chemnitz geklaut
Von Elisa Leimert
Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Lagerraum einer Baustelle und nahmen Werkzeuge mit.

Unbekannte haben aus einem Baucontainer an der Stelzendorfer Straße Werkzeuge gestohlen. Laut Polizei fand der Einbruch im Laufe der vergangenen Tage statt. Wann genau, ist unklar. Als Zeitraum werden die Tage vom 18. November, 15 Uhr, bis zum 24. November, 7.30 Uhr, angegeben. Die Unbekannten hätten dabei Druckluftwerkzeuge im Wert von etwa...
