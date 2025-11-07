Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wertstoffhof in Chemnitz für eine Woche geschlossen

Ein Mitarbeiter des ASR auf einem Wertstoffhof. Der Hof an der Kalkstraße bleibt vom 10. bis 15. November geschlossen.
Ein Mitarbeiter des ASR auf einem Wertstoffhof. Der Hof an der Kalkstraße bleibt vom 10. bis 15. November geschlossen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Ein Mitarbeiter des ASR auf einem Wertstoffhof. Der Hof an der Kalkstraße bleibt vom 10. bis 15. November geschlossen.
Ein Mitarbeiter des ASR auf einem Wertstoffhof. Der Hof an der Kalkstraße bleibt vom 10. bis 15. November geschlossen. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Wertstoffhof in Chemnitz für eine Woche geschlossen
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Hof an der Kalkstraße im Stadtteil Rottluff bleibt kommende Woche geschlossen. Diese Ausweichstandorte gibt es.

Der Wertstoffhof an der Kalkstraße bleibt in der kompletten kommenden Woche geschlossen. Das teilt der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb (ASR) mit. Grund für die Schließung seien Bauarbeiten auf dem Gelände. Die anderen vier Wertstoffhöfe an der Blankenburgstraße 62, der Straße Usti nad Labem 30, am Weißen Weg und an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
06.11.2025
1 min.
Radfahrer bei Unfall in Chemnitz schwer verletzt
Am späten Mittwochnachmittag kollidierte ein Auto mit einem vorfahrtsberechtigen Radfahrer.
Die Kollision ereignete sich am späten Nachmittag in Kappel. Der Radfahrer hatte nach ersten Erkenntnissen Vorfahrt.
Benjamin Lummer
17.09.2025
4 min.
Wertstoffhof Zwickau-Bockwa vor dem Aus: Wie Veolia die Schließung begründet
Wertstoffhof von Veolia in Zwickau-Bockwa wird geschlossen. Die Kunden müssen sich nach einer Alternative umsehen.
Entsorger bestätigt Schließung eines von zwei Zwickauer Standorten. Anwohner und Handwerker sehen die verkürzten Öffnungszeiten als Grund. Was sind die Alternativen?
Holger Weiß
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel