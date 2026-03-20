Wie alte Computer und Handys in Chemnitz sinnvoll weitergenutzt werden

Ein Verein aus Chemnitz hat es sich zur Aufgabe gemacht, digitale Teilhabe mit konkretem Umwelt- und Ressourcenschutz zu verbinden. Ein Besuch im Reparaturcafé auf dem Sonnenberg.

Der Verein Computertruhe feiert fünfjähriges Bestehen. Seit Februar 2021 bereiten um die zehn Ehrenamtliche alte IT-Geräte auf und geben sie kostenlos an nachweislich bedürftige Menschen und gemeinnützige Organisationen weiter. „Damit verbinden wir digitale Teilhabe mit konkretem Umwelt- und Ressourcenschutz“, sagt Gründungsmitglied... Der Verein Computertruhe feiert fünfjähriges Bestehen. Seit Februar 2021 bereiten um die zehn Ehrenamtliche alte IT-Geräte auf und geben sie kostenlos an nachweislich bedürftige Menschen und gemeinnützige Organisationen weiter. „Damit verbinden wir digitale Teilhabe mit konkretem Umwelt- und Ressourcenschutz“, sagt Gründungsmitglied...