Wie alte Computer und Handys in Chemnitz sinnvoll weitergenutzt werden

Chemnitz
Ein Verein aus Chemnitz hat es sich zur Aufgabe gemacht, digitale Teilhabe mit konkretem Umwelt- und Ressourcenschutz zu verbinden. Ein Besuch im Reparaturcafé auf dem Sonnenberg.
Der Verein Computertruhe feiert fünfjähriges Bestehen. Seit Februar 2021 bereiten um die zehn Ehrenamtliche alte IT-Geräte auf und geben sie kostenlos an nachweislich bedürftige Menschen und gemeinnützige Organisationen weiter. „Damit verbinden wir digitale Teilhabe mit konkretem Umwelt- und Ressourcenschutz“, sagt Gründungsmitglied...
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