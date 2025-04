Wie Bruce Willis: Eine Frau aus Chemnitz muss für immer schweigen

Kerstin Mehlhorn aus Chemnitz ist 57 und leidet wie der berühmte Schauspieler an einer seltenen Demenzkrankheit. Hoffnung gibt es für sie keine. Aber ihr Mann Steffen hält zu ihr.

Kerstin Mehlhorn hat einmal als Fachangestellte in einer Anwaltskanzlei gearbeitet. Das ist noch nicht so lange her. Jetzt sitzt sie regungslos auf einem Sofa, schaut in den TV. Es ist Vormittag. Über den Bildschirm flimmert eine amerikanische Serie. Auf dem Tisch einige Familienfotos mit Kindern und Enkeln. Neben ihr auf dem Sofa ihr Ehemann...