Wie die „Hausbesetzung“ des Chemnitzer Theaters abläuft und was noch geplant ist

Genehmigt wurde die Aktion erst im Nachgang. Dass Teile des Ensembles und Unterstützer am Abend des Freitages das Gebäude nutzen, um auf die Lage der Kulturszene aufmerksam zu machen, kam überraschend. Davor gezeltet werden soll bis Montagfrüh.

Kurz vor 19 Uhr am Freitag nimmt der Schauspieler Alexander Ganz-Kuhl das Mikrofon in die Hand und verkündet: „Das Theater gehört uns!“ Rund 50 Anwesende applaudieren. Seit einer Stunde haben sie das Schauspielhaus besetzt und große Banner aufgehängt. „C the Closed“ kann man auf einem lesen unter Anspielung auf den Slogan der...