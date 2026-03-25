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Rund 80 Windkraftgegner folgten dem Aufruf aus dem Erzgebirge.
Rund 80 Windkraftgegner folgten dem Aufruf aus dem Erzgebirge. Foto: Susanne Kiwitter
Rund 80 Windkraftgegner folgten dem Aufruf aus dem Erzgebirge.
Rund 80 Windkraftgegner folgten dem Aufruf aus dem Erzgebirge. Foto: Susanne Kiwitter
Chemnitz
„Wie dumm muss man sein“: Windkraftgegner teilen in Chemnitz im Rundumschlag aus
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
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Kreisräte, Landräte und der Chemnitzer OB beraten am heutigen Mittwoch zum neuen Regionalplan Wind in Chemnitz. Vor dem Rathaus gibt es deshalb Protest.

Der Zeitplan ist sportlich: Bis Ende des Jahres soll der neue Windkraftplan für die Region Südwestsachsen verabschiedet sein. Am heutigen Mittwoch geht es im Chemnitzer Rathaus darum, den Entwurf öffentlich auslegungsreif zu bekommen. Ein 27-köpfiges Gremium aus Kreisräten, Landräten und dem Chemnitzer OB berät am Nachmittag in...
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