Wie einen Popstar: So emotional verabschiedet ein Chemnitzer Gymnasium seinen Schulleiter

34 Jahre lang war Andreas Gersdorf Schulleiter, davon viele Jahre am André-Gymnasium. Jetzt geht er in den Ruhestand. Beinahe wäre seine Karriere schon 1988 zu Ende gewesen.

Wer hinten steht, hört nur den Jubel, das Klatschen und sieht all die Köpfe, die wie ein Spalier die Treppe säumen und den ganzen Gang im Schulhaus füllen. Wer wird hier erwartet? Ein Popstar? Und dann kommt er die Treppe herunter: Andreas Gersdorf, seit 22 Jahren Leiter dieser Schule, des Dr.-Wilhelm-André-Gymnasiums, der heute in den...