Wie geht es weiter mit Jan Böhmermanns E-Scooter in Chemnitz?

Am Mittwoch kam der TV-Satiriker auf seinem E-Roller in der Kulturhauptstadt an. Sein Gefährt hat er den Chemnitzern hinterlassen. Doch es soll in Bewegung bleiben.

Am späten Dienstagnachmittag war es so weit: Jan Böhmermann erreichte nach 640 Kilometern auf seinem mittlerweile dritten E-Roller die Kulturhauptstadt Chemnitz. Nach seiner mehrtägigen Reise quer durch Deutschland, bei der zwei weitere Roller verschlissen waren, hat er schließlich auf dem E-Scooter „Kadmos 3“, wie er ihn getauft hat, die... Am späten Dienstagnachmittag war es so weit: Jan Böhmermann erreichte nach 640 Kilometern auf seinem mittlerweile dritten E-Roller die Kulturhauptstadt Chemnitz. Nach seiner mehrtägigen Reise quer durch Deutschland, bei der zwei weitere Roller verschlissen waren, hat er schließlich auf dem E-Scooter „Kadmos 3“, wie er ihn getauft hat, die...