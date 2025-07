Wie gut ist Chemnitz auf weitere Hitzetage vorbereitet?

Wegen der Klimaerwärmung dürfte auch in Chemnitz die Anzahl von Tagen mit Temperaturen über 30 Grad zunehmen. Gerade in der Innenstadt ist das ein Problem. Was wird dagegen unternommen?

34,9 Grad hat das Thermometer Anfang Juli in Chemnitz in der Spitze angezeigt. Gerade ältere Menschen hatten damit zu kämpfen, fünf kamen damals in die Notaufnahme des Bethanien-Krankenhauses. Die Symptome reichten laut Klinik von Fieber über Dehydration bis zu Bewusstlosigkeit. Die nächsten Hitzetage werden nicht lange auf sich warten...