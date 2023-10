Wie sich Senioren am Chemnitzer Stadtleben beteiligen können

In der Stadt gibt es zahlreiche Möglichkeiten, bei denen sich die Generation 60+ einbringen kann. Beim „Tag der Älteren“ am Rosenhof stellten sich Initiativen vor. Die Kulturhauptstadt war eine davon.

Mehr als 85.000 Menschen über 60 Jahre leben in Chemnitz. Viele wollen Sport machen, sich austauschen oder die Stadt mitgestalten. Beim "Tag der Älteren" am Rosenhof stellten sich am Dienstag zahlreiche Initiativen vor, die die Chemnitzer Generation 60+ dabei unterstützen will. Birgit Leibner vom Bürgerhaus City hatte den Tag nach einer ersten...