Chemnitz
Wieder Einbruch in Chemnitz: Wo es Informationen zur Prävention gibt
Von Christian Mathea
Am Samstag holten Kriminelle Bargeld aus einem Haus in Bernsdorf. Hauseigentümer können sich am Wochenende beraten lassen.

Chemnitz.

Im Schutz der Dunkelheit sind Unbekannte am späten Freitagabend in ein Einfamilienhaus an der Katharina-von-Bora-Straße eingestiegen und haben Schränke und Schubladen geöffnet. Laut Polizei haben sie Bargeld und andere Wertgegenstände im unteren fünfstelligen Bereich mitgenommen. Demnach sind sie über die Terassentür in das Haus gekommen. Der entstandene Sachschaden wird mit 1700 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei setzte am Samstag einen Fährtenhund zur Spurensicherung ein.

Wer den Einbruchschutz an seinem Haus verbessern will, ist an diesem Wochenende bei der Chemnitzer Baumesse richtig. In einer Halle geht es um die Gebäudesicherheit.

Ansonsten gibt es dienstags und donnerstags Tipps in der polizeilichen Beratungsstelle an der Brückenstraße 12 (hinter Marx-Monument). (cma)

