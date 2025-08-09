Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Windrad in Neukirchen wächst aus dem Wald

Das Windrad von Neukirchen soll 166 Meter hoch werden und Strom für 4500 Haushalte liefern.
Das Windrad von Neukirchen soll 166 Meter hoch werden und Strom für 4500 Haushalte liefern. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz Umland
Windrad in Neukirchen wächst aus dem Wald
Redakteur
Von Christian Mathea
Die Arbeiten der Windkraftanlage im Süden von Chemnitz gehen zügig voran. Ende des Jahres sollen die Rotorblätter drehen.

Bereits 2019 wollte das Unternehmen Sabowind aus Freiberg ein Windrad im Süden von Chemnitz errichten, aber erst im Januar 2024 wurde die Genehmigung erteilt. Jetzt geht der Aufbau der Anlage im Neukirchener Wald nahe der Autobahn zügig voran. Der Bau des Fundamentes startete im März. Die Errichtung des Turms begann im Juli und ist bereits...
