Windrad in Neukirchen wächst aus dem Wald

Chemnitz Umland
Die Arbeiten der Windkraftanlage im Süden von Chemnitz gehen zügig voran. Ende des Jahres sollen die Rotorblätter drehen.
Bereits 2019 wollte das Unternehmen Sabowind aus Freiberg ein Windrad im Süden von Chemnitz errichten, aber erst im Januar 2024 wurde die Genehmigung erteilt. Jetzt geht der Aufbau der Anlage im Neukirchener Wald nahe der Autobahn zügig voran. Der Bau des Fundamentes startete im März. Die Errichtung des Turms begann im Juli und ist bereits...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.