Winter 2025/2026 in Chemnitz: Wie schlimm war er wirklich?

Wir haben es fast geschafft. Am 1. März ist Frühlingsbeginn, die Temperaturen steigen – vorerst. Aber schon jetzt steht fest, die letzten Monate hatten es in sich. Das zeigte sich auf den Straßen, auf den Feldern und im Supermarkt.

Im Vergleich zu den Chemnitzer Wintern zwischen 1991 bis 2020 war der aktuelle Winter etwas kälter. „Er hatte aber eher weniger Schneetage, dafür aber mehr Frosttage als im Mittel", sagt Tobias Geiger vom Deutschen Wetterdienst. Deutliche Spuren hat er in jedem Fall hinterlassen.