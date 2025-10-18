Winterdienst in Chemnitz nur noch auf Sparflamme: Politiker erwartet Schadenersatz-Klagen

Die Pläne für massive Einschnitte beim Räumen und Streuen sorgen für Diskussionen. Nun äußert sich erstmals das Rathaus dazu.

„Armutszeugnis!", „Ganz große Klasse!", „Mal wieder am falschen Ende sparen..." Die Reaktion auf die geplanten Einschnitte beim Winterdienst in Chemnitz stoßen auf heftige Kritik. Die „Freie Presse" hatte am Freitag online erstmals darüber berichtet. Wenige Stunden später äußerten sich Vertreter der Stadt vor Medienvertretern...