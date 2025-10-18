Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Winterdienst in Chemnitz nur noch auf Sparflamme: Politiker erwartet Schadenersatz-Klagen

Der Winterdienst soll in Chemnitz nur noch auf wichtigen Straßen unterwegs sein.
Der Winterdienst soll in Chemnitz nur noch auf wichtigen Straßen unterwegs sein. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Der Winterdienst soll in Chemnitz nur noch auf wichtigen Straßen unterwegs sein.
Der Winterdienst soll in Chemnitz nur noch auf wichtigen Straßen unterwegs sein. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Winterdienst in Chemnitz nur noch auf Sparflamme: Politiker erwartet Schadenersatz-Klagen
Redakteur
Von Michael Müller
Die Pläne für massive Einschnitte beim Räumen und Streuen sorgen für Diskussionen. Nun äußert sich erstmals das Rathaus dazu.

„Armutszeugnis!“, „Ganz große Klasse!“, „Mal wieder am falschen Ende sparen...“ Die Reaktion auf die geplanten Einschnitte beim Winterdienst in Chemnitz stoßen auf heftige Kritik. Die „Freie Presse“ hatte am Freitag online erstmals darüber berichtet. Wenige Stunden später äußerten sich Vertreter der Stadt vor Medienvertretern...
