Winterferien-Special in Chemnitz: Programm im Stadtbad und Bernsdorfer Bad

Besucher können in den Winterferien besondere Schwimmangebote entdecken. Die 50-Meter-Halle öffnet ihre Türen an ausgewählten Tagen.

Besucher können in den Winterferien vom 7. bis 22. Februar im Stadtbad Chemnitz und im Bernsdorfer Bad besondere Schwimmangebote nutzen. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer aktuellen Mitteilung. Die 50-Meter-Halle im Stadtbad ist am 16. und 17. Februar von 6.30 bis 15 Uhr geöffnet. Am 22. Februar gibt es in der 25-Meter-Halle von 10...