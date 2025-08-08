Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Wir drehen uns um uns selbst“: So reagieren die Stadträte auf die Spaltung der Chemnitzer AfD-Fraktion

Der Chemnitzer Stadtrat kommt am 27. August wieder zusammen. Bis dahin herrscht Stillstand.
Der Chemnitzer Stadtrat kommt am 27. August wieder zusammen. Bis dahin herrscht Stillstand. Bild: Seidel/Archiv
Chemnitz
„Wir drehen uns um uns selbst“: So reagieren die Stadträte auf die Spaltung der Chemnitzer AfD-Fraktion
Redakteur
Von Erik Anke
Der Stillstand, den die Spaltung der AfD im Chemnitzer Stadtrat ausgelöst hat, wird von Stadträten anderer Parteien scharf kritisiert. Die neuen AfD-Fraktionschefs sehen die Schuld aber nicht bei sich.

Auch eine Woche nach dem Austritt von zwölf Chemnitzer AfD-Stadträten aus ihrer Fraktion ist noch nicht klar, ob ihre Gründung einer zweiten Fraktion rechtmäßig ist. Das Rathaus erklärt auf Nachfrage, dass die Prüfung noch andauert. Derweil haben sich einige Stadträte anderer Fraktionen zu Wort gemeldet und den Stillstand scharf...
