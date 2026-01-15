Wir gehen rein: Wie der „C the Unseen“-Erfinder in Chemnitz wohnt

Wie wohnt ein Kreativchef? Natürlich kreativ! Mit Bifi-Leuchtreklame, Madonnen-Gemälde, angeschraubter Zitronenseife und Kräutern in der XL-Zigarettenschachtel. So sieht‘s jedenfalls bei Ralf Wolfermann von der Kulturhauptstadt-Gesellschaft in Chemnitz aus. Perfektion mag er nicht so, deshalb darf eine Wand nach dem Tapetenabriss bleiben, wie sie ist.

Betritt ein Einrichtungsperfektionist die Wohnung von Ralf Wolfermann, dürfte es ihm entweder in den Fingern jucken oder aber er lässt sich auf einen der weißen Küchenrollstühle fallen, nimmt die ihm gereichte gläserne Kaffeetasse entgegen, atmet durch und denkt: Ja, so kann man auch wohnen. Entspannt. An den weißen Fensterrahmen darf die... Betritt ein Einrichtungsperfektionist die Wohnung von Ralf Wolfermann, dürfte es ihm entweder in den Fingern jucken oder aber er lässt sich auf einen der weißen Küchenrollstühle fallen, nimmt die ihm gereichte gläserne Kaffeetasse entgegen, atmet durch und denkt: Ja, so kann man auch wohnen. Entspannt. An den weißen Fensterrahmen darf die...