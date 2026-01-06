Wird Chemnitz durch die Kulturstiftung Sachsen benachteiligt?

In der jüngst veröffentlichten Liste der Projektförderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen fällt das Übergewicht von Dresden und Leipzig auf. Woran liegt es?

Alle Jahre wieder kommen kurz vor Weihnachten die Bescheide, welche Projekte im ersten Halbjahr des Folgejahres von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen (KdFS) Fördermittel erhalten. Bei der aktuellen Liste ist ein regionales Ungleichgewicht nicht zu übersehen. Dresden und Leipzig kommen in allen Sparten viel häufiger vor als Chemnitz.