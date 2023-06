Wird Chemnitz wieder jünger?

Den Kindertag können in Chemnitz in diesem Jahr 33.412 Kinder feiern. Soviel unter 15-Jährige wohnen momentan laut Einwohnermelderegister in der Stadt. Das ist deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Nach Angaben der Stadtverwaltung lebten 2022 (Stichtag 30. April) exakt 32.627 Personen im Alter von 0 bis einschließlich 14 Jahren in Chemnitz. So...