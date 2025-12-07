Wirtschaft, Bahn, Südring: Wo geht in Chemnitz eigentlich noch was vorwärts?

Nach dem Ende des Kulturhauptstadtjahres prägt zunehmend wieder die nackte Realität das Bild. Über Parteigrenzen hinweg machen sich Frust und Enttäuschung breit.

In Chemnitz herrscht zwei Jahre vor der nächsten Oberbürgermeisterwahl vielfach Unzufriedenheit. Als ob die finanziellen Sorgen des Rathauses und deren Auswirkungen nicht schon genug Probleme mit sich brächten, scheint es auch der Rest der Welt derzeit nicht immer gut zu meinen mit der Stadt. Über Parteigrenzen hinweg wächst der Frust.