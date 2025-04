Chemnitz 4 min.

Bei Einsiedler in Chemnitz kostet eine Braumeisterin die Biere

Seit 140 Jahren wird in dem Ortsteil Bier gebraut. Es ist die größte Brauerei in Chemnitz, in der 13 Frauen mit anpacken. Zwar ist das Handwerk heute eine Männerdomäne, allerdings war das früher ganz anders.