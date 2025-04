Chemnitz 2 min.

Verunsicherte Stromkunden: Chemnitzer Versorger Eins und Envia-M äußern sich zu Folgen der Dunkelflaute

Die Unternehmen sind eng in den Energiemarkt eingebunden. Müssen sich Haushalte in Chemnitz und der Region wegen der jüngsten Turbulenzen an der Strombörse Sorgen machen?