Stollberg/​Chemnitz 3 min.

Krise in der Autoindustrie: Wie die IAV in Stollberg und Chemnitz Arbeitsplätze abbauen will

Die VW-Tochter will bundesweit bis zu 1500 Stellen streichen. Das trifft auch die Standorte in Sachsen. Bis Anfang 2025 läuft ein Abfindungsprogramm, um Mitarbeiter freiwillig zum Gehen zu bewegen. Die Stimmung in Stollberg und Chemnitz sei schlecht, sagt der Betriebsrat.