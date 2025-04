Chemnitz 4 min.

Chemnitzer App übersetzt Jobtitel: Was ist ein „Quality Mindset Manager“ oder ein „Return Management Specialist“?

Die Firma Jobswop.io will Pendlern dabei helfen, eine Arbeit in der Nähe zu finden. Jetzt haben die Programmierer eine KI entwickelt, damit man erstmal versteht, was sich hinter den modernen Jobnamen verbirgt.