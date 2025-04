Chemnitz 4 min.

Ein Jahr vor Kulturhauptstadt: Weniger Übernachtungen in Chemnitz

Der Tourismus in Sachsen boomt. Mittlerweile knüpfen die Zahlen an die Zeit vor der Corona-Pandemie an, allerdings nicht in allen Zielen. So hatte die Chemnitzer Region im ersten Halbjahr weniger Gäste als im Vorjahr. Was ist für 2025 zu erwarten?