Chemnitz 3 min.

Alter Güterbahnhof stört Kulisse im fast fertigen Chemnitzer Pleißenbachpark

In einem Monat soll die Interventionsfläche in Altendorf eröffnet werden. Die Aussicht auf das neue Gelände mit Beeten, Spielplatz und Wasserlauf wird durch eine Brache getrübt. Was soll damit passieren?