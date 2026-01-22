Wirtschaftsminister Dirk Panter bei VW in Chemnitz: „Das Motorenwerk ist top, und es soll top bleiben“

Chemnitz
Kurz nachdem der SPD-Politiker einen Millionen-Förderbescheid im Zwickauer VW-Werk abgegeben hatte, schaute er sich auch die Produktion in Chemnitz an. Und machte eine Zusage.
Im Chemnitzer VW-Motorenwerk war das Schichtziel am späten Mittwochnachmittag fast erreicht. Da war es nicht schlimm, dass Sachsens Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) etwas länger brauchte, um mit Anleitung von Montagewerkerin Jessica Topp die Temperatursensoren festzuschrauben. Werksleiterin Franziska Fischer betonte: „Wir haben alle...
