Wo das Chemnitzer Ordnungsamt seine Super-Blitzer besonders gern aufstellt

Zu schnelles Fahren gehört zu den Hauptursachen bei schweren Verkehrsunfällen. Wer erwischt wird, für den wird es unter Umständen teuer. Ein Überblick zu den wichtigsten Standorten der Blitzeranhänger.

Wer auf Chemnitzer Straßen unterwegs ist, bekommt sie immer häufiger am Straßenrand zu sehen – die mobilen Geschwindigkeitsblitzer des Ordnungsamtes. Vier sogenannte „Enforcement Trailer" hat die Stadt mittlerweile im Einsatz. Und sie erweisen sich als zuverlässige Einnahmequelle.