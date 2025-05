Wo es nicht um Spitzenzeiten geht: Chemnitzerin holt weltweiten Lauf Parkrun in die Stadt

Charley Pedde lernte einst in Australien den wöchentlichen Lauf kennen. In Chemnitz brauchte es drei Anläufe, um das Konzept zu etablieren. Was treibt sie und die Teilnehmer an?

Wenn viele noch beim Frühstück sitzen, sind sie schon auf den Beinen. Samstagmorgen ist für eine kleine, aber wachsende Gruppe von Chemnitzern Laufzeit. Pünktlich um neun ertönt für sie im Stadtpark das Startsignal für eine Fünf-Kilometer-Runde, mit der sie sich in eine weltweite Laufbewegung einreihen. Wenn viele noch beim Frühstück sitzen, sind sie schon auf den Beinen. Samstagmorgen ist für eine kleine, aber wachsende Gruppe von Chemnitzern Laufzeit. Pünktlich um neun ertönt für sie im Stadtpark das Startsignal für eine Fünf-Kilometer-Runde, mit der sie sich in eine weltweite Laufbewegung einreihen.