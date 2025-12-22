MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Wo man in Chemnitz auf den letzten Drücker noch einen Braten bekommt

Weihnachtsgans auf den letzten Drücker? In Chemnitz geht das.
Weihnachtsgans auf den letzten Drücker? In Chemnitz geht das. Bild: Tobias Hase/dpa
Weihnachtsgans auf den letzten Drücker? In Chemnitz geht das.
Weihnachtsgans auf den letzten Drücker? In Chemnitz geht das. Bild: Tobias Hase/dpa
Chemnitz
Wo man in Chemnitz auf den letzten Drücker noch einen Braten bekommt
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer bis heute noch nicht weiß, was am Heiligabend auf den Tisch kommt, hat nicht mehr viel Auswahl. Hier wird man noch fündig.

Der Heiligabend und die Feiertage rücken immer näher. In den meisten Fleischereien ist die Vorbestellungszeit bereits abgelaufen, oft sind Gänse, Enten und Wild auch schon im heimischen Kühlschrank untergebracht. In Chemnitz ist man aber auch auf den letzten Drücker noch nicht ganz aufgeschmissen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
11:00 Uhr
3 min.
Problemfall im Erzgebirge gelöst – Sanierte Halle hat nun sogar einen Namen
Endlich wieder Sportunterricht in der Elterleiner Turnhalle – auch für diese Erstklässler aus der benachbarten Grundschule.
Nachdem es mit der Sporthalle an der Grundschule in Elterlein über Jahre nur bergab gegangen ist, gibt es nun Grund zur Freude. Zuvor sorgten allerdings Vandalen noch einmal für Frust.
Kjell Riedel
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
17:00 Uhr
1 min.
Stadträte fordern Fortbestand des Mittelalterweihnachtsmarktes in Chemnitz: „Braucht ein kleines Weihnachtswunder“
Der Mittelaltermarkt könnte in diesem Jahr zum letzten Mal Teil des Chemnitzer Weihnachtsmarktes sein.
Das drohende Aus der der beliebten Klosterweihnacht in Chemnitz hat nun auch den Stadtrat beschäftigt.
Erik Anke
02.12.2025
2 min.
Abgestorben oder bruchgefährdet: Wo in Chemnitz derzeit Bäume gefällt werden
Mehr als 100 Bäume werden bis Februar in Chemnitz gefällt.
In den Herbst- und Wintermonaten stehen turnusgemäß Baumfällungen für die Verkehrssicherheit an. In Chemnitz soll es diesmal über 100 Bäume treffen.
Erik Anke
Mehr Artikel