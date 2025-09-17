Wo soll in Chemnitz gespart werden? Grüne wollen Bürger mitentscheiden lassen

Chemnitz
Das Geld ist knapp, es muss gespart werden – aber wo? Um diese Frage zu klären, fordern die Grünen nun die Einberufung eines Bürgerrats. Es geht um Vorschläge aus der Bevölkerung, die vielleicht mehr Akzeptanz finden.
Die Diskussionen um den Chemnitzer Haushalt sind noch nicht verhallt, da ist schon klar: Das Geld ist immer noch knapp, es muss weiter gespart werden. Aber wo und wie? Auch schon scheinbar gefundene Lösungen, wie die Stadt beispielsweise mehr Geld einnehmen kann (Anhebung der Grundsteuer) werden im Zweifel vom Stadtrat doch wieder kassiert.
