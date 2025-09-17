Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Wo soll in Chemnitz gespart werden? Grüne wollen Bürger mitentscheiden lassen

„Nur zu sagen, dass die Zeiten härter werden, greift zu kurz“, sagt Volkmar Zschocke.
„Nur zu sagen, dass die Zeiten härter werden, greift zu kurz“, sagt Volkmar Zschocke. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Wo soll in Chemnitz gespart werden? Grüne wollen Bürger mitentscheiden lassen
Von Denise Märkisch
Das Geld ist knapp, es muss gespart werden – aber wo? Um diese Frage zu klären, fordern die Grünen nun die Einberufung eines Bürgerrats. Es geht um Vorschläge aus der Bevölkerung, die vielleicht mehr Akzeptanz finden.

Die Diskussionen um den Chemnitzer Haushalt sind noch nicht verhallt, da ist schon klar: Das Geld ist immer noch knapp, es muss weiter gespart werden. Aber wo und wie? Auch schon scheinbar gefundene Lösungen, wie die Stadt beispielsweise mehr Geld einnehmen kann (Anhebung der Grundsteuer) werden im Zweifel vom Stadtrat doch wieder kassiert.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
02.09.2025
3 min.
Kritik an zweiter AfD-Fraktion im Chemnitzer Rathaus: „Unfähig zur Zusammenarbeit, aber zusätzliche Pöstchen“
Künftig mit eigener Fraktion: AfD-Stadtchef Nico Köhler (rechts) und Ex-MdB Ulrich Oehme.
Mehrere Parteien wollen nicht hinnehmen, dass die AfD für ihre internen Streitereien nun womöglich auch noch mit mehr Einfluss belohnt wird. Über eine konkrete Idee wird bereits beraten.
Michael Müller
20:00 Uhr
2 min.
Garagenmiete, Anwohnerparken, Zweitwohnsitz: Hier soll es für Chemnitzer teurer werden
Garagenbesitzer und Anwohner mit Parkausweis sollen mehr zahlen.
Der Stadtrat berät demnächst über eine Reihe von Erhöhungen und den Wegfall eines Begrüßungsgelds. Das so gesparte bzw. zusätzlich eingenommene Geld ist im Stadthaushalt voll eingeplant.
Benjamin Lummer
08:30 Uhr
4 min.
„In 80 Minuten um die Welt": Junge Musiker erobern die Freiberger Nikolaikirche
Dorothee Binnig (Leiterin) Peter Merker (Vorstand) und Cora Lantzsch (v. l). organisieren und leiten die New Generation.
Wenn am Wochenende "Spiel mir das Lied vom Tod" in der Nikolaikirche Freiberg erklingt, dann ist die New Generation der Oederaner Blasmusikanten auf einer musikalischen Reise um die Welt.
Mathias Herrmann
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
