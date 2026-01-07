MENÜ
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  Wochenmarkt startet in Chemnitz: Hier gibt es Mittagessen für unter 5 Euro

Melissa Schäfer von der Bäckerei Schäfer steht dienstags und donnerstags auf dem Markt.
Melissa Schäfer von der Bäckerei Schäfer steht dienstags und donnerstags auf dem Markt. Bild: Elisa Leimert
Melissa Schäfer von der Bäckerei Schäfer steht dienstags und donnerstags auf dem Markt.
Melissa Schäfer von der Bäckerei Schäfer steht dienstags und donnerstags auf dem Markt. Bild: Elisa Leimert
Chemnitz
Wochenmarkt startet in Chemnitz: Hier gibt es Mittagessen für unter 5 Euro
Redakteur
Von Elisa Leimert
Noch stehen nur wenige Händler auf dem verschneiten Markt. Trotzdem bilden sich schon Schlangen. Bei einem neuen Wagen gibt es auch Warmes zum Mittag.

Der erste Wochenmarkt im neuen Jahr hat am Dienstag in Chemnitz stattgefunden. Bei Minusgraden verschlägt es zum Start nur wenige Händler auf den Markt, Blumen und frisches Obst und Gemüse fehlen größtenteils. Doch wer ein schnelles und günstiges Mittagessen sucht, wird trotzdem fündig.
Mehr Artikel