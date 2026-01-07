Wochenmarkt startet in Chemnitz: Hier gibt es Mittagessen für unter 5 Euro

Noch stehen nur wenige Händler auf dem verschneiten Markt. Trotzdem bilden sich schon Schlangen. Bei einem neuen Wagen gibt es auch Warmes zum Mittag.

Der erste Wochenmarkt im neuen Jahr hat am Dienstag in Chemnitz stattgefunden. Bei Minusgraden verschlägt es zum Start nur wenige Händler auf den Markt, Blumen und frisches Obst und Gemüse fehlen größtenteils. Doch wer ein schnelles und günstiges Mittagessen sucht, wird trotzdem fündig.