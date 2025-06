Wohnhaus in Chemnitz in Brand: Leipziger Straße voll gesperrt – Staus auf Umfahrungen

Das Haus steht nach Angaben der Polizei in Flammen. Wegen des Einsatzes der Feuerwehr ist die B 95 derzeit gesperrt.

Wegen eines Brandes an der viel befahrenen Leipziger Straße kommt es am Mittwochnachmittag in Chemnitz zu größeren Verkehrsbehinderungen. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen Vollbrand eines Wohnhauses in Borna-Heinersdorf, das direkt an der Straße steht. Eine Rauchsäule ist weithin sichtbar.