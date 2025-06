Wohnhausbrand an Leipziger Straße in Chemnitz: Polizei überwacht Gebäude in der Nacht

Am Mittwochnachmittag hatte der Dachstuhl des Gebäudes an der Leipziger Straße Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand. Ein Experte wird heute zur Ursache ermitteln.

Die Ermittlungen zu einem Brand am Mittwoch in einem Wohnhauses an der Leipziger Straße in Chemnitz sollen heute fortgesetzt werden. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, wird ein Brandursachenermittler im Laufe des Tages vor Ort sein, um näheres zur Ursache des Feuers herauszufinden. Nachdem die Flammen am Mittwochabend gelöscht waren, seien die...