Wohnmobil geklaut und betrunken gefahren: 43-Jähriger kommt in U-Haft

In Bayern wurde ein Wohnmobil gestohlen. An der Autobahnabfahrt Chemnitz-Mitte taucht es plötzlich mit anderen Nummernschildern wieder auf. Am Steuer ein Pole, für den die Fahrt dort endete.

Es ist mitten in der Nacht, als in Chemnitz Beamten des Autobahnpolizeireviers ein Wohnmobil und dessen Fahrer auffällt. Sie kontrollieren den 43-Jährigen in der Leipziger Straße. Er war in Richtung Dresden unterwegs, hatte die Autobahn in Chemnitz-Mitte verlassen. Der Alkoholtest ergab 1,1 Promille. Das war nicht alles. Er hatte keine...