Womöglich in hilfloser Lage: Polizei sucht nach vermisstem Chemnitzer

Der 85-Jährige hat eine Wohneinrichtung verlassen und ist nicht zurückgekehrt.

Chemnitz.

Die Polizei sucht nach dem vermissten Chemnitzer Heinz U. Der 85-Jährige hat am späten Samstagnachmittag eine Wohneinrichtung in der Rembrandtstraße verlassen und ist nicht zurückgekehrt. Der Vermisste ist gut zu Fuß und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, informieren die Beamten. Sie hatten bekannte Anlaufstellen des Seniors überprüft und Angehörige befragt, den Rentner aber nicht auffinden können.