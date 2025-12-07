Worauf die Chemnitzer bei ihren Weihnachtsbäumen achten und was der Förster empfiehlt

Die Baumfällaktion des Forstreviers Grüna am Samstag war ein voller Erfolg. Förster Ullrich Göthel gab Tipps, wie man den Weihnachtsbaum besonders lange frisch hält.

Manche setzen auf zwei Spitzen, andere auf einen V-förmig gefächerten Aufbau – am Ende findet hier aber jeder was er sucht. Beim traditionellen Weihnachtsbaumschlagen im Forstrevier Grüna reihten sich die Autos schon am Samstagmorgen auf über einem Kilometer aneinander. Auf dem Waldweg entlang der A 4 zwischen Oberrabenstein und Pleißa...