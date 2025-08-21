Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Yoga auf dem Marathonturm und DJs über der Stadt: Das erwartet Besucher beim ersten Chemnitzer Dachfestival

Ungewohnte Perspektiven auf Chemnitz können Besucher am Samstag beim Dachfestival erleben. Hier ein Blick auf das Dach vom Smac.
Ungewohnte Perspektiven auf Chemnitz können Besucher am Samstag beim Dachfestival erleben. Hier ein Blick auf das Dach vom Smac. Bild: Ulf Dahl
Ungewohnte Perspektiven auf Chemnitz können Besucher am Samstag beim Dachfestival erleben. Hier ein Blick auf das Dach vom Smac.
Ungewohnte Perspektiven auf Chemnitz können Besucher am Samstag beim Dachfestival erleben. Hier ein Blick auf das Dach vom Smac. Bild: Ulf Dahl
Chemnitz
Yoga auf dem Marathonturm und DJs über der Stadt: Das erwartet Besucher beim ersten Chemnitzer Dachfestival
Von Cora Lantzsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kommendes Wochenende bietet sich in Chemnitz die Chance, die Stadt aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Das erste Chemnitzer Dachfestival lädt dazu ein, auf die Dächer der Stadt zu steigen.

Schöne Ausblicke auf die eigene Stadt kann man viele haben, doch die wohl interessantesten bekommt man erst von Orten, die man sonst nicht einfach so betreten kann: Dächer.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
4 min.
Chemnitz steigt auf: Was am Wochenende auf und über den Dächern los ist
Auf der Küchwaldwiese bietet das Ballonglühen am Samstagabend wieder eine besondere Kulisse.
Beim ersten Dachfestival kann man sich am Samstag die Stadt von oben anschauen. Noch höher geht es mit den Ballons auf der Küchwaldwiese. Außerdem laden die Interventionsflächen mit Programmen ein. Das ist noch längst nicht alles.
Christian Mathea
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
11:59 Uhr
3 min.
Was macht der denn hier? Berühmter Forensiker Mark Benecke auf Stippvisite in Chemnitz
Mark Benecke besuchte am Wochenende mehrfach das Heizhausfest in Chemnitz.
Der Kölner ist Mitglied der Satirepartei Die Partei, bekennender Bahnfahrer, Wissenschaftler, Autor und vieles mehr. Nun war er in Chemnitz. Was er in der Stadt getrieben hat.
Denise Märkisch
23.08.2025
4 min.
Chemnitz feiert erstes Dachfestival, doch auf die meisten Dächer darf man nicht
Tanja Klebsch und Heinrich Rau aus Berlin machten ein Erinnerungsfoto von der Dachterrasse des Archäologiemuseums.
Von oben sieht Chemnitz ganz anders aus – und genau das konnten Besucher am Wochenende beim ersten Dachfestival „Bunte Dächer“ erleben. Manche Erwartungen wurden enttäuscht, doch das Ziel des Festivals scheint trotzdem erreicht.
Erik Anke
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
Mehr Artikel