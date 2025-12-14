Zehntausende Euro Schaden: Mehrere Autos in Chemnitz zerkratzt

Der oder die Unbekannten schlugen zwischen Freitagabend und Samstagmorgen zu. Zeugen werden gesucht.

Die Autos müssen alle zum Lackierer. Vermutlich in der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in Wittgensdorf neun Autos zerkratzt. Betroffen waren drei VW, zwei BMW, ein Seat, Hyundai, Audi und Renault. Sie waren in der Clara-Zetkin-Straße sowie in der Bahrstraße abgestellt. Teilweise zogen sich die Beschädigungen laut Polizei von den Motorhauben...