Zeugen gesucht: Jugendliche in Chemnitz ausgeraubt

Chemnitz
Unbekannte raubten am Dienstagnachmittag zwei 17-Jährige aus und zwangen sie dazu, Geld abzuheben. Die Polizei sucht Zeugen.
Im Park der Opfer des Faschismus in Chemnitz wurden zwei 17-Jährige ausgeraubt. Laut Polizei sprachen zwei junge Männer die Jugendlichen am Dienstagnachmittag an. Sie forderten ihre Geldbörsen, klauten diese und drängten sie zu einem Sparkassenautomaten an der Zietenstraße Ecke Fürstenstraße.
