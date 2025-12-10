MENÜ
  • Zeugen gesucht: Jugendliche in Chemnitz ausgeraubt

Zwei Jugendlichen wurden in Chemnitz die Geldbörsen geklaut. Bild: Patrick Pleul/dpa
Chemnitz
Zeugen gesucht: Jugendliche in Chemnitz ausgeraubt
Redakteur
Von Elisa Leimert
Unbekannte raubten am Dienstagnachmittag zwei 17-Jährige aus und zwangen sie dazu, Geld abzuheben. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Park der Opfer des Faschismus in Chemnitz wurden zwei 17-Jährige ausgeraubt. Laut Polizei sprachen zwei junge Männer die Jugendlichen am Dienstagnachmittag an. Sie forderten ihre Geldbörsen, klauten diese und drängten sie zu einem Sparkassenautomaten an der Zietenstraße Ecke Fürstenstraße.
