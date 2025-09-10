Zoff in Chemnitzer AfD: Köhler fordert von neuer Fraktion Bewegung im Namensstreit

Chemnitz
Die AfD im Stadtrat hat sich in zwei Gruppen gespalten, deren Namen kaum auseinanderzuhalten sind. Das kann so nicht bleiben, meint ihr Kreisvorsitzender – und sieht die anderen am Zuge.
Der Chemnitzer AfD-Chef Nico Köhler sieht weiterhin Gesprächsbedarf zur Bezeichnung der neu gegründeten zweiten AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat. „Die Verwechslungsgefahr ist doch sehr groß“, sagte er der „Freien Presse“.
