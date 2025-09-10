Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zoff in Chemnitzer AfD: Köhler fordert von neuer Fraktion Bewegung im Namensstreit

Nur noch zwei Mitstreiter im Stadtrat: Der Chemnitzer AfD-Chef Nico Köhler.
Nur noch zwei Mitstreiter im Stadtrat: Der Chemnitzer AfD-Chef Nico Köhler. Bild: Harry Härtel/Archiv
Nur noch zwei Mitstreiter im Stadtrat: Der Chemnitzer AfD-Chef Nico Köhler.
Nur noch zwei Mitstreiter im Stadtrat: Der Chemnitzer AfD-Chef Nico Köhler. Bild: Harry Härtel/Archiv
Chemnitz
Zoff in Chemnitzer AfD: Köhler fordert von neuer Fraktion Bewegung im Namensstreit
Redakteur
Von Michael Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die AfD im Stadtrat hat sich in zwei Gruppen gespalten, deren Namen kaum auseinanderzuhalten sind. Das kann so nicht bleiben, meint ihr Kreisvorsitzender – und sieht die anderen am Zuge.

Der Chemnitzer AfD-Chef Nico Köhler sieht weiterhin Gesprächsbedarf zur Bezeichnung der neu gegründeten zweiten AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat. „Die Verwechslungsgefahr ist doch sehr groß“, sagte er der „Freien Presse“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:45 Uhr
3 min.
Gegen Tempo 30: Wie die zerstrittene Chemnitzer AfD den Neustart versucht
Volker Dringenberg führt die größere der beiden AfD-Fraktionen im Chemnitz Stadtrat.
Eine Partei, zwei Fraktionen – so sieht die neue Realität im Chemnitzer Stadtrat aus. Die Mehrheit der AfD-Stadträte hofft auf einen baldigen Schlussstrich unter die lähmenden Querelen. Doch der interne Zoff schwelt weiter.
Michael Müller
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
04.09.2025
8 min.
Die Chronik des Chaos: Wie es zur zweiten AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat kam
Volker Dringenberg (links) und Steffen Wegert haben gut Lachen. Nach langem Tauziehen dürfen sie und ihre Mitstreiter sich wieder Fraktion nennen – obwohl es noch eine weitere AfD-Fraktion gibt.
Zukünftig wird der Chemnitzer Stadtrat acht statt bisher sieben Fraktionen beherbergen. Durch die Aufspaltung der AfD kam es zuvor zu einem monatelangen Hickhack. Was bisher geschah.
Erik Anke
Mehr Artikel