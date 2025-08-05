Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zoff in der AfD legt Chemnitzer Stadtpolitik lahm: Fast alle Sitzungen abgesagt

Volker Dringenberg wurde erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt.
Volker Dringenberg wurde erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Volker Dringenberg wurde erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt.
Volker Dringenberg wurde erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Bild: Andreas Seidel/Archiv
Chemnitz
Zoff in der AfD legt Chemnitzer Stadtpolitik lahm: Fast alle Sitzungen abgesagt
Redakteur
Von Erik Anke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Spaltung in der Rechtsaußenpartei sorgt für immer mehr Chaos im Stadtrat. Das Rathaus prüft, ob eine zweite AfD-Fraktion überhaupt rechtmäßig ist – und verlängert die Sommerpause.

In der Woche nach der Spaltung der AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat werden die Folgen immer deutlicher. Am Montag haben sich die zwölf AfD-Stadträte, die zuvor aus der ursprünglichen Fraktion ausgetreten waren, zur Konstituierung einer neuen Fraktion getroffen. Dabei wurden Volker Dringenberg zum Vorsitzenden sowie Steffen Wegert und Anett...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
11.07.2025
3 min.
Gericht: Auch zweiter Ausschluss von Nico Köhler aus Chemnitzer AfD-Fraktion rechtswidrig
Nico Köhler (AfD) ist erneut erfolgreich gegen seinen Fraktionsausschluss am Verwaltungsgericht Chemnitz vorgegangen.
Erneut rügt das Gericht den Ausschluss des AfD-Kreischefs aus der Stadtratsfraktion. Das Gremium hätte zuerst die Korruptionsvorwürfe aufklären müssen.
Erik Anke
08.08.2025
2 min.
Simson-Treffen: Heimatverein Arras legt nach
Mit einem sogenannten Krause-Duo waren Fans aus Zetteritz angereist.
Nach dem überwältigenden Erfolg vom vergangenen Jahr setzen die Macher noch eins drauf und lassen Liebgewordenes aus DDR-Zeiten aufleben.
Marion Gründler
01.08.2025
7 min.
Knall im Chemnitzer Stadtrat: AfD-Fraktion zerlegt sich selbst
Vergangene Einigkeit: Große Teile der AfD-Fraktion vor ihrer ersten Sitzung im vergangenen Jahr. Am Freitag gaben zwölf der zuvor 15 Mitglieder die Gründung einer neuen Fraktion bekannt.
Im seit Monaten tobenden Streit um Kreis-Chef Nico Köhler ist ein neuer Höhepunkt erreicht: Weil die Fraktion wiederholt vor Gericht unterlag, traten nun zwölf Stadträte aus und gründeten eine zweite Fraktion.
Erik Anke
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel