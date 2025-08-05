Zoff in der AfD legt Chemnitzer Stadtpolitik lahm: Fast alle Sitzungen abgesagt

Chemnitz
Die Spaltung in der Rechtsaußenpartei sorgt für immer mehr Chaos im Stadtrat. Das Rathaus prüft, ob eine zweite AfD-Fraktion überhaupt rechtmäßig ist – und verlängert die Sommerpause.
In der Woche nach der Spaltung der AfD-Fraktion im Chemnitzer Stadtrat werden die Folgen immer deutlicher. Am Montag haben sich die zwölf AfD-Stadträte, die zuvor aus der ursprünglichen Fraktion ausgetreten waren, zur Konstituierung einer neuen Fraktion getroffen. Dabei wurden Volker Dringenberg zum Vorsitzenden sowie Steffen Wegert und Anett...
