Zu wenig Platz für Lkw an A4-Raststätte bei Chemnitz: Autoclub warnt vor Gefahren

Trotz Kontrollen bleibt die Rastanlage „Auerswalder Blick“ chronisch überfüllt. Ein Automobilclub schlägt Alarm. Das sagt die Polizei dazu.

Am Rastplatz „Auerswalder Blick“ an der A4 herrscht abends regelmäßig Ausnahmezustand. Zu viele Lkw quetschen sich auf zu wenige Stellplätze. Der Auto Club Europa (ACE) zählte am Dienstag zur typischen Ruhezeit vieler Lkw-Fahrer 115 Lastwagen – bei nur 96 ausgewiesenen Stellplätzen. Mehrere Fahrzeuge standen im Bereich der Einfahrt oder...