Züge, Spiele und Ausstellungen: Das ist am Wochenende in Chemnitz los

Reisen, Schienen und Kultur prägen das Chemnitzer Wochenende: Die Urlaubsmesse startet in die Saison, eine historische E-Lok macht Halt am Hauptbahnhof, dazu gibt es Konzerte, Sport und Ausstellungen.

Am Freitag startet in der Messe Chemnitz die Urlaubsausstellung „Reisen und Caravaning" – Sachsens erste Urlaubsmesse des Jahres. Tickets kosten im Vorverkauf 9 Euro (ermäßigt 7, Familienkarten 20 Euro), vor Ort jeweils bis zu zwei Euro mehr.