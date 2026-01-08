MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Züge, Spiele und Ausstellungen: Das ist am Wochenende in Chemnitz los

Reisemesse, Spielespaß und noch viel mehr gibt es am Wochenende in Chemnitz.
Reisemesse, Spielespaß und noch viel mehr gibt es am Wochenende in Chemnitz. Bild: /Collage: Philipp Schulze/Matthias Merz/dpa
Von der historischen E-Lok im Chemnitzer Bahnhof bis zur Modellbahnausstellung.
Von der historischen E-Lok im Chemnitzer Bahnhof bis zur Modellbahnausstellung. Bild: Uwe Zucchi/dpa
Neben verschiedenen Sportangeboten für Kinder am Sportsonntag lernen sie auch etwas über Ernährung und einen gesunden Lebensstil.
Neben verschiedenen Sportangeboten für Kinder am Sportsonntag lernen sie auch etwas über Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Bild: Soeren Stache/dpa
Reisemesse, Spielespaß und noch viel mehr gibt es am Wochenende in Chemnitz.
Reisemesse, Spielespaß und noch viel mehr gibt es am Wochenende in Chemnitz. Bild: /Collage: Philipp Schulze/Matthias Merz/dpa
Von der historischen E-Lok im Chemnitzer Bahnhof bis zur Modellbahnausstellung.
Von der historischen E-Lok im Chemnitzer Bahnhof bis zur Modellbahnausstellung. Bild: Uwe Zucchi/dpa
Neben verschiedenen Sportangeboten für Kinder am Sportsonntag lernen sie auch etwas über Ernährung und einen gesunden Lebensstil.
Neben verschiedenen Sportangeboten für Kinder am Sportsonntag lernen sie auch etwas über Ernährung und einen gesunden Lebensstil. Bild: Soeren Stache/dpa
Chemnitz
Züge, Spiele und Ausstellungen: Das ist am Wochenende in Chemnitz los
Von Laetitia Feddersen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Reisen, Schienen und Kultur prägen das Chemnitzer Wochenende: Die Urlaubsmesse startet in die Saison, eine historische E-Lok macht Halt am Hauptbahnhof, dazu gibt es Konzerte, Sport und Ausstellungen.

Am Freitag startet in der Messe Chemnitz die Urlaubsausstellung „Reisen und Caravaning“ – Sachsens erste Urlaubsmesse des Jahres. Tickets kosten im Vorverkauf 9 Euro (ermäßigt 7, Familienkarten 20 Euro), vor Ort jeweils bis zu zwei Euro mehr.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
3 min.
Lego, Rüsseltiere, Niners: Das ist am Wochenende in Chemnitz los
Fünf Tipps fürs erste Januarwochenende in Chemnitz.
Haben Sie entrümpelt und wollen verkaufen? Oder Lust auf Elefanten-Evolution? Auch auf der Modellbahn-Schiene, musikalisch und sportlich läuft in Chemnitz am 3. und 4. Januar etwas.
Susanne Kiwitter
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:25 Uhr
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
05.12.2025
4 min.
Abseits vom Glühweinstand: Das geht am Wochenende in Chemnitz
Blaufichten oder Nordmanntannen können am Samstagvormittag im Ebersdorfer Wald selbst geschlagen werden – dabei ist Muskelkraft gefragt.
Die „Freie Presse“-Redaktion hat Tipps für das Wochenende vom zweiten Advent zusammengestellt. Für Weihnachtsmuffel, Familien und Adventfans ist für jeden etwas dabei.
Laetitia Feddersen
Mehr Artikel