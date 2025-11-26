Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Zum Kulturhauptstadt-Finale: Bühne für Abschlusskonzert in Chemnitz steht

Die Bühne für das KHS-Finale am Mittwochmorgen an der Brückenstraße.
Die Bühne für das KHS-Finale am Mittwochmorgen an der Brückenstraße. Bild: Christian Mathea
Die Bühne für das KHS-Finale am Mittwochmorgen an der Brückenstraße.
Die Bühne für das KHS-Finale am Mittwochmorgen an der Brückenstraße. Bild: Christian Mathea
Chemnitz
Zum Kulturhauptstadt-Finale: Bühne für Abschlusskonzert in Chemnitz steht
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 18. Januar startete das Festjahr auf einer Bühne an der Brückenstraße, am kommenden Samstag geht es dort zu Ende.

Die Bühne für die Abschlussveranstaltung des Kulturhauptstadtjahres steht. Aber im Gegensatz zur Auftaktveranstaltung am 18. Januar nicht am Karl-Marx-Kopf, sondern ein paar Meter weiter links vor der „Parteifalte“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
26.11.2025
5 min.
Auf zum Finale: Was Sie am letzten Wochenende des Kulturhauptstadtjahres nicht verpassen sollten!
Nicht so spektakulär wie zur Eröffnungsshow und ohne integrierten Marx-Kopf: Auf einer Bühne an der Brückenstraße, die derzeit aufgebaut wird, soll es zum Finale der Kulturhauptstadt dennoch fröhlich und emotional zugehen.
So gigantisch wie zur Eröffnung wird es zum Abschluss nicht ganz zugehen, aber vollgepackt, vorweihnachtlich und vor allem fröhlich soll es werden. Auch wenn das Programm ab 20 Uhr auf der Brückenstraße „Feierabend!“ heißt.
Katharina Leuoth
10:23 Uhr
4 min.
Sieben Ideen für Adventsmuffel in und um Dresden
Es müssen nicht immer volle Weihnachtsmärkte sein. (Symbolbild)
Ob Sternwarte, Strickkino oder alternativer Adventskalender: Wie Dresdnerinnen und Dresdner die Vorweihnachtszeit auch abseits von Striezelmarkt und Stollen verbringen können.
10:30 Uhr
3 min.
Eispiraten Crimmitschau: Warum Stürmer Sebastian Streu vor dem Wechsel sein Finnland-Netzwerk genutzt hat
Sebastian Streu (mit Tochter Emely) am Mittwoch beim Fototermin in der Geschäftsstelle der Eispiraten Crimmitschau.
Hinter dem 26-jährigen Eishockeyprofi und seiner Familie liegt eine aufregende Zeit. Der Neuzugang spricht über die Vertragsunterschrift an seinem Geburtstag, Umzugsstress für seine Tochter und das Sahnpark-Flair.
Holger Frenzel
26.11.2025
1 min.
Kulturhauptstadt-Finale in Chemnitz: Die ersten Bilder
 5 Bilder
Ein paar Schneeflocken haben sich auf dem Marx Monument an der Brückenstraße abgelegt. Am Wochenende findet wenige Meter daneben die Abschlussveranstaltung der Kulturhauptstadt statt.
Am 18. Januar 2025 startete das Festjahr auf einer Bühne an der Brückenstraße, am kommenden Samstag geht es dort auch wieder zu Ende. Die ersten und letzten Eindrücke des Kulturhauptstadtjahres in Chemnitz.
von unserer Redaktion
Mehr Artikel