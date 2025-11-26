Zum Kulturhauptstadt-Finale: Bühne für Abschlusskonzert in Chemnitz steht

Am 18. Januar startete das Festjahr auf einer Bühne an der Brückenstraße, am kommenden Samstag geht es dort zu Ende.

Die Bühne für die Abschlussveranstaltung des Kulturhauptstadtjahres steht. Aber im Gegensatz zur Auftaktveranstaltung am 18. Januar nicht am Karl-Marx-Kopf, sondern ein paar Meter weiter links vor der „Parteifalte".