Zusatzschichten in Chemnitz, Betriebsruhe in Zwickau: Die zwei Welten von VW in Sachsen

Chemnitz
Während in Zwickau in der ersten Ferienwoche die Bänder wegen schwacher Nachfrage nach Elektro-Autos stillstehen, sind Benzinmotoren aus Chemnitz stark gefragt. Wie sich das Werk darauf einstellt.
Über mangelnde Nachfrage brauchen sich die Arbeiter an den drei Montagelinien im Chemnitzer Motorenwerk nicht zu beschweren. Rund 700.000 TSI-Motoren werden in diesem Jahr vom Band rollen. Ein Großteil der 1800 Männer und Frauen müssen sogar zusätzliche Schichten schieben, intern wird das als Mehrarbeit betitelt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.