Zusatzzüge zum Kulturhauptstadt-Marathon Chemnitz

Am 18. Mai soll die Verbindung zwischen Hohenstein-Ernstthal und Chemnitz verdichtet werden.

Chemnitz.

Anlässlich des Europäischen Kulturhauptstadt-Marathons am kommenden Sonntag erweitert die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) ihr Zugangebot auf der Linie RB 30. Am 18. Mai verkehren zwischen 9 Uhr und 19 Uhr zusätzliche Züge im Abschnitt Chemnitz Hauptbahnhof und Hohenstein-Ernstthal. Die Zusatzzüge halten an allen Zwischenhalten. Zusammen mit den Regelzügen ergibt sich ein etwa halbstündlicher Takt.