Zwei Chemnitzer werden bei Siemens „Erfinder des Jahres“

Seit 30 Jahren ehrt der Technologiekonzern Tüftler für ihre wegweisenden Ideen. In diesem Jahr sind zwei Chemnitzer dabei, die einen neuen Roboter-Antrieb entwickelt haben.

Sven Tauchmann und David Bitterolf vom Chemnitzer Siemens-Standort sind gemeinsam mit Mitarbeitern des Fraunhofer-Institut IFAM in Stade als „Erfinder des Jahres“ ausgezeichnet worden. „Die vier Forscher haben einen neuartigen Hybridantrieb entwickelt, der Industrierobotern buchstäblich neue Kraft verleiht, ohne dass sie an Präzision... Sven Tauchmann und David Bitterolf vom Chemnitzer Siemens-Standort sind gemeinsam mit Mitarbeitern des Fraunhofer-Institut IFAM in Stade als „Erfinder des Jahres“ ausgezeichnet worden. „Die vier Forscher haben einen neuartigen Hybridantrieb entwickelt, der Industrierobotern buchstäblich neue Kraft verleiht, ohne dass sie an Präzision...